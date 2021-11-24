Сходить на концерт известной французской певицы Zaz можно прямо во Владивостоке

ZAZ: Эксклюзивный концерт в кино. Фото: api.coolconnections.ru

25 ноября в 19:00 на экране кинотеатра «Уссури» – «Zaz: Эксклюзивный концерт». Шоу французской певицы Zaz под открытым небом снято в октябре этого года на юге Франции в знаменитых пещерах старой каменоломни Карьер де Люмьер. Концерт отличается яркой сценографией, световыми эффектами и особым визуальным стилем, созданным благодаря передовым кинотехнологиям. Новый альбом Zaz «Isa» вышел 22 октября 2021 года. Анонсируя пластинку, которая легла в основу фильма, артистка рассказала, что «все песни очень личные». Это также видно и по названию альбома – «Isa» (сокращенное имя исполнительницы – Изабель Жеффруа).

9 декабря на экраны кинотеатра «Океан» – фильм «MONSTA X: The Dreaming». Этот фильм – подарок фанатам южнокорейского бойз-бэнда «Monsta X»: подробный, достоверный, снятый изнутри рассказ об эффектном творческом пути группы за последние шесть лет. «MONSTA X: The Dreaming» также будет включать премьеры новых песен группы с грядущего англоязычного альбома «The Dreaming», который выйдет 10 декабря.

Фильм будут показывать на трех экранах, так что зрители смогут наслаждаться эффектом живого концерта. Также для «MONSTA X: Dreaming» было записано 20 элементов движения (при помощи технологии 4D) для наилучшего погружения в атмосферу фильма.

MONSTA X: THE DREAMING. Фото: api.coolconnections.ru

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