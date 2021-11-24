Призер чемпионата ДВ по кикбоксингу побывал на скамье подсудимых за уклонение от армии

Призывник профессионально занимался кикбоксингом Фото: Иван ВИСЛОВ

В приморском Артеме ироничная история развернулась с одним из жителей. Молодой человек уклонялся от службы в армии, за что и попал под следствие по статье 328 УК РФ.

Как сообщили в сетевом издании "Золотой Мост", 20-летний юноша проигнорировал две повестки из военкомата Артема. В апреле 2021 года он получил еще две: однако не явился ни на медкомиссию, ни в сборный пункт. Органы сочли это уклонением от службы - при этом выяснилась забавная деталь: пару лет назад юноша занял второе место на чемпионате Дальнего Востока под кикбоксингу.

В итоге парню назначили судебный штраф: уголовное преследование прекратили. В суде призывник пояснил, что прошел медкомиссию и готовится к службе. Прокуратура города Артёма возражала против прекращения уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа, требуя серьезного приговора. Суд все же остался на стороне юноши: однако он призывник обязан оплатить штраф в 15 тысяч рублей.

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