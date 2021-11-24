Молодые семьи Владивостока благодаря выплатам улучшили условия своего проживания

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От 1 до 2,5 миллионов рублей выплатили в 2021 году 81 молодой семье из Владивостока, 19 из которых – многодетные. Весной участники программы получили сертификаты на жилищные расходы, а затем в течение полугода подбирали себе квартиры и присматривались к земельным участкам для строительства дома. Деньги на счет поступили жителям приморской столицы благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке».

Задача программы – помочь молодым семьям улучшить условия проживания. Попросить такую помощь могут семьи, где супруги официально зарегистрировали свой брак или же в неполной молодой семье есть один и больше детей. Еще один важный критерий – жить и быть зарегистрированным во Владивостоке. Кроме того, нужно соответствовать и таким условиям:

- не старше 35 лет должны быть оба супруга или один родитель в неполной семье на момент включения в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году;

- семья должна быть признана администрацией города нуждающейся в жилом помещении в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

- доходов или других денег семьи должны позволять получить кредит и/или быть достаточными для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Как уточнили в управлении по учету и распределению жилой площади мэрии Владивостока, размер социальной выплаты зависит от количества членов молодой семьи и в этом году составил от 1 до 2,5 миллиона рублей.

Отметим, что за время действия подпрограммы с 2014 года улучшили свои жилищные условия 816 молодых семей краевого центра. Больше информации о программе можно найти на сайте мэрии, а консультацию можно получить по телефонам: 8 (423) 2614-048, (423) 2614-052.

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