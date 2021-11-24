Приморец бросился на помощь человеку и случайно его убил

Итог - обвинительный приговор по статье о причинении смерти по неосторожности Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье осудили жителя Артема за "первую медицинскую помощь", из-за которой в итоге умер человек. Мужчина усердно проверял пульс, но перестарался. Правда, приговор оказался довольно мягким.

История произошла 11 июля 2021 года. В тот летний день, если опираться на материалы данного дела, мужчина шел по улице и увидел, как человек упал и начал задыхаться. Он кинулся к нему на помощь, но не рассчитал свои силы, слишком сильно надавил на горло и тот умер.

- Проявляя преступную небрежность, стал с силой давить пальцами своей правой руки в области горла, пытаясь тем самым нащупать пульс, в результате чего причинил ему телесные повреждения в виде: кровоизлияний в мягкие ткани шеи, гортани, надгортанника, перелома правого большого рожка подъязычной кости, сопровождавшихся развитием угрожающего жизни состояния – механической асфиксии, - цитирует приговор портал "Золотой мост".

После этих манипуляций пострадавший скончался на месте.

Горе-спасателя не стали судить по статье убийство, а обвинили в причинении смерти по неосторожности. Наказание по такой статье значительно мягче. Итог - обвинительный приговор. Мужчину приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Наказание назначено условно с испытательным сроком в полгода.

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