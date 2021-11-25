Место встречи изменить можно

Ремонт в Покровском парке вышел на финишную прямую Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке за последние годы с умом обустроено много общественных пространств. Наконец-то рука архитекторов и урбанистов добралась до одного из главных парков - Покровского. Концепцию для благоустройства выбрали понятную - сделать приятное место для прогулок и встреч. А место встречи, как известно, изменить… можно! Если подойти к вопросу с умом.

Всю осень рабочие занимались восстановлением существующих пешеходных дорожек и обустройством новых. Часть из них решили заасфальтировать, а часть выложить брусчаткой.

В следующем месяце строители приступят в парке к монтажу малых архитектурных форм и уличного освещения, установке новой детской площадки.

«Это будет европейское игровое оборудование, выполненное из дерева. Такое решение было принято в связи с тем, что парк представляет собой естественную, природную среду», - отметила Лилия Гиззятова, заместитель руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока.

Покровский парк отличается от многих других общественных пространств города. Почти 50 лет он был местом захоронения многих горожан. Свой последний приют здесь нашли многие известные жители города: герои Русско-японской войны Владимир Берлинский и Василий Бойсман, потомок Александра Сергеевича Пушкина - Лев Пушкин, редактор первой городской газеты «Владивосток» Николай Соллогуб и другие. Установлено было также место захоронения и перезахоронения архитектора Федора Постникова, который считается основателем городской пожарной дружины.

Поэтому главная задача архитекторов была сохранить исторический облик этой территории. Не пытаться создать какое-то модное фешенебельное место с множеством активностей, а сделать приятным, чистым и обустроенным местом для прогулок и встреч, в перспективе создавая здесь исторические и краеведческие зоны.

В парке смонтируют систему видеонаблюдения по образцу тех общественных пространств, что уже открылись в этом году или находятся на финишной прямой, - видовая на сопке Бурачка, лестница на Тунгусской, набережные в районе Второй Речки и улицы Татарской, Матросский и сквер Комсомольцев. Интеллектуальные камеры помогают следить за порядком.

А также здесь обещают предусмотреть территорию для выгула собак. Она должна появиться в дальней части парка.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Что касается полноценных площадок для выгула собак, то во Владивостоке их обустроят сразу пять, причем уже в следующем году. Ранее городские власти обратились к горожанам с просьбой проголосовать за те места, где площадки нужнее. В итоге выбор сделали 750 горожан.

Итак, площадки появятся в районе Харьковской, 1 и Терешковой, 12 (Первомайский район), на участке в районе дома №57 по улице Русской (Советский район), в районе Шилкинской, 12 (Ленинский район), на участке в районе Башидзе, 12 (Фрунзенский район) и между домами №15 и 17 на улице Постышева (Первореченский район).

Территории огородят металлической сеткой с запираемой калиткой. На самой площадке поставят снаряды и игровые элементы для животных, а также специальные урны. Конечно же, площадки будут отдалены от жилых домов, детских и спортивных учреждений. Кстати, можно было не только голосовать, но и предлагать свои варианты.

«Например, горожане предложили организовать площадки для выгула в парке Минного городка, в микрорайоне Снеговая Падь, на улицах Жигура и Адмирала Кузнецова. Эти варианты будут обязательно учтены, так как в дальнейшем мы продолжим работу по созданию территорий для выгула домашних животных», - уточнила начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко.