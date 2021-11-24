В Приморье сотрудники МЧС вытащили из реки трех замерзших мужчин

Мужчин отогревали горячим чаем. Фото: МЧС Приморского края.

В Приморье, 24 ноября, трое мужчин предположили, что смогут переехать через реку Монастырка на машине. Однако их попытки не увенчались успехом. Машина поломалась, в результате чего они застряли посреди водоема. На помощь выехали спасатели и вытащили мужчин из воды, об этом сообщили пресс-службе МЧС.

В это время термометры показывали -3 градуса. Мужчины промокли и сильно замерзли. Их отогрели, после чего вытащили автомобиль.

— Спасатели отвезли замерзших приморцев в подразделение Рудная пристань, где отогрели их горячим чаем. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. Они дождались родственников и уехали, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС призывают не рисковать жизнями в подобных случаях и не пытаться пересекать водоемы на автомобилях. Также в ведомстве напоминают, что выезд на лед находится под запретом.

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