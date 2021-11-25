В Приморье за сутки коронавирусом заболело рекордные 443 человека

Заболеваемость коронавирусом в Приморье растет Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несколько дней назад Приморье преодолело психологическую планку в более 400 заболевших за сутки, но заболеваемость продолжает расти. И вот уже цифры приблизились к новой планке. ПО данным оперштаба на 25 ноября, за последние сутки установлен новый антирекорд – сразу 443 пациента с коронавирусом. И еще шесть умерших.

Всего с начала пандемии заболели 85 736 приморцев, умерли 1379.

Приморские врачи настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 758 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

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