Зимний отдых по QR-коду. В Приморье на горнолыжные базы пустят только вакцинированных или переболевших коронавирусом

Без QR-кода людей не пустят на горнолыжные базы Фото: Максим КИСЕЛЕВ

До нового года осталось чуть больше месяца, а значит и сезон зимних развлечений не за горами. Однако зимний отдых не пройдет без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесение болезни. Об этом сообщается в среду на сайте правительства Приморского края.

О данной мере рассказал руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур. Он отмечает, что без кода людей не будут пускать на горнолыжные базы, базы отдыха и другие места, связанные с туризмом.

«При посещении мест массового скопления людей, в том числе горнолыжных баз, баз отдыха и других объектов туристической инфраструктуры, туристу необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Это обязательное требование, от которого зависит наша общая безопасность», – уточнил Владимир Щур, добавив, что требования о наличии отрицательного ПЦР-теста при посещении таких объектов нет.

С 1 января будущего года вступает в силу требование об обязательной классификации большинства средств размещения, включая базы отдыха. Все заведения должны пройти регистрацию, получить договор на оказание услуг. При этом глава агентства напомнил, что на процедуру классификации и получение сертификата предприниматели могут получить компенсацию из краевой казны с помощью центра "Мой бизнес".

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