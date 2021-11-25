Студент ДВФУ разработал программу поиска потенциально опасных людей по социальным сетям

Из архива КП Фото: Анастасия Осипова

Студент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработал "софт", способный выявить потенциально опасных людей. Программа базируется на искусственном интеллекте и ищет информацию в соцсетях о человеке.

- Программа ориентирована прежде всего на анализ фотографий и работает в двух режимах - слепой поиск и реакция на фотографии из обозначенных профилей. Например, если мы знаем, что человек склонен к агрессии или стоит на учете в правоохранительных органах, программа наблюдает за тем, что он публикует, и сигнализирует оператору о подозрительном контенте, - цитирует ТАСС руководителя направления "Кибербезопасность" Романа Дремлюгу.

У программы высокая социальная важность: софт сможет определять людей, способных устроить стрельбу. Автором выступил студент Школы цифровой экономики ДВФУ.

Ранее "Комсомолка" писала о другом изобретении студентов вуза: девушки-биохимики создали антивирусную ткань. Она может помочь в борьбе с ковидом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Создательница ткани против COVID-19 из Владивостока: «Раньше для меня пришить вещество к ткани было на грани фантастики»

Первокурсница ДВФУ, создавшая антивирусный текстиль, рассказала подробности работы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03