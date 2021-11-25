Продал лес за машину: в Приморье лесничий-коррупционер ответил перед судом

Одной из взяток стал автомобиль, другой - древесина на 30 тысяч рублей. Из архива КП Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Приморье осужден бывший участковый лесничий. Человек, призванный защищать приморские леса дуба и кедра, закрывал глаза на их незаконную вырубку более полугода. И получил за это автомобиль. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки.

О решении сообщили в краевой прокуратуре. Как установил суд, в 2020 году фигурант не сообщил о рубке монгольского дуба и корейского кедра. Более того, обвиняемый лесничий был "на шухере": он предупреждал, когда с проверкой приедут органы. Также в январе 2021 года злоумышленник дал согласие на масштабную вырубку корейского кедра - и сам же получил часть древесины в подарок. Рыночная стоимость составила более 30 тысяч рублей.

За "закрытие глаз" на вырубку взяточник получил автомобиль стоимостью не меньше 650 тысяч рублей; какой именно - не уточняется, но, судя по всему, речь о хорошенькой иномарке.

- Признав подсудимого виновным в совершении преступлений, суд назначил ему наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере более 1,3 млн рублей, с лишением прав занимать должности в системе федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - гласит сообщение органа.

Ответственность лесничий понесет по частям статьи 290 УК РФ (взятка в значительном и крупном размере).

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