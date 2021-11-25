Жители Владивостока получат перерасчет за тепло

АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности ТГК России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Фото: предоставлено АО «ДГК»

Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») произведут перерасчет жителям Владивостока за услугу теплоснабжения с учетом проведения МУПВ «ВПЭС» ремонтных работ на разводящих теплосетях.

Для получения перерасчета управляющим компаниям и ТСЖ необходимо подготовить акт об отсутствии теплоснабжения в доме с указанием сроков и причин непредоставления коммунальной услуги, после чего передать документ специалистам Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»).

В платежных документах будут учтены периоды отсутствия услуг теплоснабжения, а сам перерасчет будет отражен по строке «Начислено ГВС», в колонке «Перерасчет».

Факт перерасчета жители Владивостока увидят в квитанциях по мере поступления актов, все зависит от оперативности управляющих организаций.

Помимо этого, в декабрьской квитанции также будет проведено доначисление за начало отопительного периода. Согласно постановлению администрации Владивостокского городского округа №3817 от 18 октября 2021 года, отопительный сезон начался 21 октября. В связи с утверждением в ноябре 2021 года норматива для расчета стоимости услуги отопления в октябре в платежном документе будет сделано доначисление за 11 дней (с 21-го по 31 октября). Сумму за пользование услугой отопления в октябре можно будет также увидеть в графе «Перерасчет».

Напомним, филиал «Приморская генерация» АО «ДГК» - основной производитель электрической и тепловой энергии в южном Приморье. В структуру филиала входят: Владивостокская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-2, объединенная котельная «Северная», ТЭЦ «Восточная», Артемовская ТЭЦ и Партизанская ГРЭС. «Приморская генерация» обсуживает 195 км тепловых сетей во Владивостоке, 209 км - в Артеме и 93 км - в Партизанске. Осуществляет сбытовую деятельность и ведет работу по 254 000 лицевых счетов физических лиц и с 3 850 юридическими лицами во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

ВАЖНО

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения можно обратиться по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

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