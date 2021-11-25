За неубранный лед возле домов управляющие компании Владивостока заплатят до 120 тысяч рублей

За неубранный снег управляющим компаниям грозит крупный штраф. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока.

Администрация Владивостока вместе с прокуратурой проверила, как управляющие компании очистили придомовые территории от льда и снега. В первую очередь посетили адреса, на которые жаловались жители. Компании, которые не выполнили свои обязанности, заплатят штраф до 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ледяной дождь в приморской столице уже закончился, оставив после себя снег и лед, а УК до сих пор не устранили последствия непогоды. Об этом сообщают люди в обращениях в городскую администрацию и Единую дежурную диспетчерскую службу. По их словам, дворы и подъезды до сих пор скованы льдом, а управляющие компании даже не обработали дороги антигололедными материалами.

- По сообщениям управляющих компаний на уборку выходят каждый день около 1 100 дворников, но домов в городе 3 800, и такого числа людей недостаточно для своевременного наведения порядка. Горожане жалуются, что управляющие компании работают плохо и во дворах сохраняется гололёд. Те компании, которые не приняли мер по уборке наледи, будет оштрафованы. Размер штрафов составляет до 120 тысяч рублей, - отметил заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.

В некоторых дворах с крыш падают сосульки. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Рейды начались с улицы Русской, где жители дома №37 рассказали, что УК игнорирует просьбы привести территорию в порядок. Проверка подтвердила, что двор полностью покрыт льдом. Управляющую компанию вызовут на комиссию, а за невыполнение своих обязанностей ей грозит крупный штраф. На улице Русская, 39, почистили от наледи выходы из подъездов, но дорогу почему-то трогать не стали. Самым чистым оказался участок дома №35, однако здесь другая проблема – падающие сосульки. Проверяющие отметили, что компании должны наводить порядок не только во дворах, но и чистить крыши. Жильцам также рекомендовали самостоятельно убирать сосульки с крыш своих балконов.

На Русской, 41, проверяющие обратили внимание на магазин «Изюминка». Хозяева магазина не очистили территорию здания от льда, и теперь они вынуждены заплатить штраф.

Рейды также прошли во дворах на Давыдова, 4, 6, 6а, 29, 30 и 31, Русской, 47, 59/1, 59/2, 59/3, 59/5. По результатам этих проверок управляющие компании «Вторая речка», «Варяг», «УК Советского района» и «Стандарт» привлекут к административной ответственности и обязуют оплатить штраф.

В Ленинском районе проверили дворы на Фадеева, 12в, 10а, 8б, проспекте Красного Знамени, 84.

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