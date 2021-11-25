Владивостокчанка приехала к режиссеру Пьеру Вудману в Будапешт для съемок во взрослом кино

Фото: твиттер-аккаунт SylviaBuntarka

Пьер Вудман, известный режиссер фильмов для взрослых, сообщил о том, что принял в Будапеште восходящую звезду жанра из Владивостока. 18-летняя девушка из Приморья прилетела в венгерскую столицу и успешно прошла заключительный этап кастинга Вудмана.

Об этом режиссер рассказал в Twitter-аккаунте:

- Ей 18 лет, зовут Бунтарка [никнейм девушки - прим.ред.], и она только что прилетела из Владивостока после двух дней путешествия! Сейчас мы кушаем в суши-ресторане, - написал Вудман.

Далее он выложил еще несколько постов с Sylvia Buntarka. Для прилета девушка сильно изменила имидж: подстриглась, перекрасилась в блондинку из шатенки, изменила макияж. Отметим, режиссер учтиво показал актрисе венгерскую столицу и познакомил с рабочим коллективом. "Мне бы такие условия труда", - шутливо отметили заграничные комментаторы.

Приморскую красавицу англоязычная аудитория оценила по достоинству: множество пользователей, мужчин и женщин, написали Вудману в комментариях, что очарованы русской девушкой и ждут ее новых фильмов.

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