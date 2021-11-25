В Приморье 65-летняя наследница заявила о пропаже 200 тысяч со счета умершей родственницы

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

В Приморье развернулась экранизация "Мертвых душ". Жительница Краснодара оформляла наследство у нотариуса и обнаружила, что со счета умершей родственницы из Находки пропало больше 200 тысяч рублей, о чем и заявила в полицию. 65-летняя женщина пояснила: родственница умерла накануне - логично, что и деньги в январе 2021 года снять не могла. Несмотря на завязку, объяснение тривиальное: вор в Находке воспользовался доверием пожилой бабушки и похитил ее банковскую карту.

Об инциденте сообщили в краевом управлении МВД. По версии следствия, 28-летний житель Находки случайно оказался в квартире одинокой пожилой женщины. Забывчивость сыграла злую шутку с пенсионеркой: листок с пин-кодом лежал рядом с банковской картой. Ее злоумышленник, воспользовавшись моментом, успешно "стащил". А затем и обналичил деньги - к слову, в разных банкоматах города. Ущерб составил 201 тысячу рублей.

- В отношении задержанного следователем отдела МВД России по городу Находка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщила Ирина Сырова, глава пресс-службы УМВД по Приморью.

Расследование завершено, злоумышленника доставят на скамью подсудимых.

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