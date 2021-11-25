Генпрокурор РФ назначил трех новых прокуроров в районах Приморского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Приморья

В прокуратуре Приморья сообщили о больших кадровых изменениях. Сменились главные прокуроры Лазовского, Хасанского районов, а также назначен новый прокурор Ленинского района Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Лазовского района на 5 лет назначен советник юстиции Крейнович Денис Юрьевич. Он служит в обвинительном органе с 2010 года - замещал должности помощника прокурора Дальнегорска, Красноармейского района и других. До назначения прокурором района был заместителем Дальнереченского межрайонного прокурора.

Также приказом Генпрокурора от 23 ноября новым прокурором Хасанского района на следующие пять лет станет младший советник юстиции Язвенко Роман Васильевич. Служит в прокуратуре с 2012 года: ранее замещал помощника прокурора Чугуевского района, Ленинского района Владивостока, старшего прокурора отдела управления. До назначения - был заместитетелем прокурора Фрунзенского района дальневосточной столицы. За примерное исполнение служебных обязанностей приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 26.12.2017 № 15-п ему даже объявлена благодарность.

Наконец, поднявшись по карьерной лестнице, прокурором Ленинского района Владивостока станет экс-прокурор Хасанского района Федин Юрий Владимирович. Он служит уже с 2005 года в органах приморской прокуратуры: прошел большой путь от следователя, старшего следователя до зама прокурора Партизанска, прокурора Черниговского района, прокурора Хасанского района. Награжден знаком отличия "За верность закону" II степени в 2019 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03