Жители Владивостока жалуются на дыры в мосту на Второй Речке

В администрации города взяли жалобу на заметку Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мост на пересечении улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостоку в плохом состоянии. С такой жалобой обратились читатели в редакцию «Комсомолки», добавив, что ямы в полотне недавно ремонтировались.

– На мосту через улицу Русская плохо заделанные дыры в асфальте снова вскрылись. Это уже давно не смешно, а горько и обидно иметь такое в 21 веке – неспособность к ремонту, – говорит мужчина.

В мосту повреждены швы Фото: Сергей БАЛАНОВ

«КП – Владивосток» обратилась в мэрию города. Там взяли жалобу на заметку и отправили на место специалистов.

– Да, действительно есть повреждения в швах. Мероприятия по ремонту пройдут в ближайшее время, – отметили в городской администрации.

Отметим, что ямочный ремонт на развязке действительно делают регулярно.

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