Лихач в Приморье, пытаясь подрезать микроавтобус на гололеде, травмировал трех людей

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД Приморья

За прошедшие сутки на территории Приморья зафиксировали 59 ДТП - это 113 поврежденных машин и восемь человек с травмами. Многие автоаварии можно связать с гололедом: приморцы не стремятся соблюдать осторожность после снежного циклона, посетившего край 22 ноября. В серьезное ДТП в Красноармейском районе попал лихач, пытавшийся обогнать микроавтобус: двух пассажиров госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД Приморья, на 82 километре дороги "Дальнереченск-Рощино-Восток" Nissan Note столкнулся с Toyota Lite Ace. Неудачей завершился маневр на гололеде: легковушка пыталась подрезать микроавтобус, но водитель не успел вернуться на свою полосу. Два пассажира Note госпитализированы с серьезными травмами, а пассажиры "Тойоты" медики помогли на месте. К счастью, обошлось без летальных исходов.

В отдельное дело вынесли невнимательность служб: по статье 12.34 КоАП РФ им придется ответить за ненадлажащее содержание дорог после снегопада.

- Перепады температур провоцируют обледенение проезжей части, что осложняет дорожную обстановку в регионе. Большая часть происшествий прошедших суток - это столкновения транспортных средств из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения, - особо подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

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