Люди в форме нагрянули на самый известный рынок Владивостока

Судебные приставы нагрянули на рынок на Спортивной во Владивостоке. Фото: instagram.com/dpskontrol_125rus

«Спортивка» - самый известный рынок Владивостока, сегодня там были замечены сотрудники приморского управления Федеральной службы судебных приставов. В инстаграм-сообществе dpskontrol_125rus рассказали, что со слов работников рынка приставы закрывают все киоски, работу продолжат только торговые центры.

- Согласно исполнительному листу, выданному Ленинским районным судом г. Владивостока, предметом исполнения стало принятие меры по обеспечению иска прокурора Ленинского района г. Владивостока к организации-должнику о возложении обязанности обеспечить соблюдение охраной зоны тепловой сети на расстоянии в 25 метров от проекции на поверхности земли края строительных конструкции тепловой сети до нестационарных объектов, расположенных на данном земельном участке, в виде запрета эксплуатации сооружений, расположенных в пределах охранной зоны. Руководство организации-должника было уведомлено о возбуждении исполнительного производства, а также о принятии мер принудительного характера в случае не исполнения решения суда в установленный законом срок, - сообщили в управлении ФССП.

Работники рынка отмечают, что их просят покинуть рабочие места, несмотря на то, что за место торговли уже заплатили. Под постом жители города писали свои догадки, почему закрывают киоски, оказались и те, что были правы.

- Было же судебное решение, что 25м от теплотрассы охранная зона. Вот все эти киоски и стоят на этой охранной зоне теплотрассы.

- Рынок выселяется судом не первый месяц, торговцы добровольно продолжают там находиться и платить за места на рынке, это их личное дело и выбор, а не забота приставов.

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