В приморской Находке обнаружили горячие источники

Фото: принтскрин видео, nakhodka_tv

В приморской Находке жители домов ходят рядом с разрытой ямой, оставленной горожанам тепловиками. Рабочие не закончили ремонт теплотрассы и оставили участок, а тот превратился в бассейн, рядом с которым еще и дети играют. Ограждения, к слову, там тоже нет. Жители оперативно окрестили место "термальным источником".

О новом приморском курорте рассказали в соцсетях. Бассейн, как утверждают жители, образовался на Нахимовской, 39.

- Рабочие оставили после себя яму прямо на детской площадке. Даже нормального ограждения не поставили. Займитесь ремонтом, - подписали публикацию авторы.

Дальнейшая судьба источника пока не известна: власти еще не дали официального ответа. А вот приморцы ситуацию бурно комментируют. Кто-то гневается, а кто-то, хоть и сочувствует жителям, тренируется в юморе:

- Прямо как в Японии, только там природные бесплатные источники, а у нас "водоканальные" - оплаченные из наших карманов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03