Депутаты Владивостока проголосовали "за" проект бюджета на 2022 год

Новый проект бюджета Владивостока на 2022 год одобрили в первом чтении. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока.

Большинство депутатов думы Владивостока одобрили в первом чтении проект бюджета Владивостока на 2022 год и планы на 2023-2024 года. «За» проект проголосовали 19 депутатов и 10 «против». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Предварительно основной объем доходов на проект бюджета в следующем году составит 19,7 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда больше суммы доходов 2021 года.

Более 52% расходов бюджета направят на систему образования, то есть больше 10 миллиардов рублей. Больше 13% (2,5 миллиардов рублей) уйдут на национальную экономику, в частности, на благоустройство и ремонт дорог. В сферу ЖКХ направят 12,6% (2,4 миллиарда рублей), на социальную политику – 728 миллионов, на развитие физкультуры и спорта – 409 миллионов, в культурную сферу – 317 миллионов.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко отметил, что главными задачами мэрии при составлении бюджета являются: исполнение всех социальных обязательств, ремонт дорог, организация и содержание сетей наружного освещения, озеленение города, организация безопасности дорожного движения, транспортное обслуживание и капитальный ремонт жилых домов.

- Выполнение задач по развитию города возможно только при слаженной работе депутатского корпуса и администрации города как по увеличению доходов бюджета, так и по эффективному использованию ресурсов. Жители города должны видеть, куда тратятся их налоги, - заявил Сергей Дмитриенко.

В проекте бюджета запланированы и средства для субсидий из бюджета Приморского края на софинансирование работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов муниципальной собственности.

Депутаты также проголосовали за проведение публичных слушаний проекта бюджета, которые пройдут 30 ноября в здании администрации Владивостока (Океанский проспект, 20). Начало в 12:00.

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