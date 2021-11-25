Полицейского-мошенника УФСБ Приморья задержало с муляжом миллиона рублей

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье вынесли приговор в отношении сотрудника полиции за мошенничество в крупном размере. ФСБ края задержала оборотня в погонах прямо на месте - с муляжем миллиона рублей, которые полицейский должен был получить за помощь в разрешении спора.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, фигурант знал о "дорогостоящем" имущественном споре двух предпринимателей на 60 миллионов рублей - и принял решение помочь одной из сторон. Он предложил надавить на оппонента предпринимателя - за вознаграждение в 10 миллионов. Фигурант даже привлек стороннего человека, который знал оппонента и должен был способствовать. При чем о мошенничестве ему ничего не сказали.

Видимо, именно этот человек и стал причиной провала, сообщив обо всем полиции - так или иначе органы узнали о сделке и задержали оборотня в погонах, когда тот принимал муляж миллиона рублей.

- В отношении лица, содействовавшего совершению преступления, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в связи с наличием в его действиях признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ. Расследование уголовного дела производилось следователями следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю, - сообщили в прокуратуре.

По статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере" виновному назначили 4 года колонии общего режима.

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