Группа FESCO заняла третье место в ежегодной бизнес-спартакиаде Приморского края

Фото: предоставлено пресс-службой FESCO.

Ежегодно во Владивостоке проводится летняя бизнес-спартакиада, в ходе которой сотрудники из разных компаний соревнуются в 12 видах спорта. Транспортная группа FESCO заняла 3-е место в общекомандном зачете, разделив пьедестал победителей с Дальневосточным главным управлением Центрального банка России и ООО «ДНС Ритейл».

- Команда FESCO участвует в спартакиаде не первый год, и 3-е место - это отличный результат. Сотрудники транспортной группы соревновались на равных с действующими спортсменами и мастерами спорта. При этом смогли показать высокие результаты, взаимную поддержку и стремление к победе, - рассказал Андрей Клопотовский, генеральный директор Сервисного центра FESCO.

Фото: предоставлено пресс-службой FESCO.

Всего от группы было заявлено 25 команд по различным видам спорта. В соревнованиях объединились 152 сотрудника FESCO из Владивостокского морского торгового порта, Сервисного центра FESCO, «FESCO интегрированный транспорт» и «ФЕМСТА».

В личном первенстве в соревнованиях по настольному теннису взяла бронзу Алена Сулла, ведущий экономист ООО «СЦФ». Команда Транспортной группы заняла 1-е место по мини-футболу, 2-е место – у женской команды по волейболу и у мужчин по стритболу, 3-е место взяли мужская команда по волейболу, женская команда по бадминтону и команда по интеллектуальным играм (экономисты и IT). За призовые места спортсменов наградили кубком ручной работы, вручили памятные грамоты и медали.