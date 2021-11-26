В Приморье 26 ноября небольшой снег и морозы

В дальневосточной столице морозно до -3 градуса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погодные условия 26 ноября в Приморье существенно не изменятся и будут на уровне вчерашнего дня. Местами в крае все еще сохранится снег, минимальные температуры лишь на 1-3 градуса выше, чем вчера. Ветер северо-западный умеренный, однако на побережьях сильный. Температура от -2 до -6 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...-3 градусов. В Уссурийске также облачно и без осадков, на дорогах ледяной наст. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха от -1 до -3 градуса. В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура как всегда чуть выше: -1...+1 градусов.

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