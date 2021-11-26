Во Владивостоке в раойне домов на Аллилуева пропал подросток

Фото: Татьяна Мазнева

Накануне, 25 декабря, вечером во Владивостоке пропал 13-летний мальчик Денис. Родственники ищут подростка через соцсети.

Как сообщили в публикации, в районе домов 6-10 на Аллилуева 19:20 Денис ушел гулять с собакой и не вернулся - питомец пришел домой один. Родственники просят всех тех, кто видел мальчика или может что-либо сообщить, позвонить на номер матери: 8 914 363 52 00.

Денис был одет как на фотографии: в зимний комбинезон, шапка черная.

ОБНОВЛЕНИЕ: Денис найден живым и здоровым утром 26 ноября, в этом помогла команда "ПримПоиск". О завершении поиска организация сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03