МРТ за 85 миллионов рублей скоро заработает в горбольнице Арсеньева

Аппарат обладает сверхпроводящим магнитом Фото: Иван МАКЕЕВ

Новенький магнитно-резонансный томограф (МРТ) монтируют в городской больнице Арсеньева. Помещение для современной машины уже подготовили.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, стоимость оборудования - 85 миллионов рублей. Томограф обладает сверхпроводящим магнитом. Его приобрели в рамках федеральной программы модернизации первичного звена.

При этом МРТ - не единственная новинка арсеньевской горбольницы. Еще на 9,5 миллиона рублей закупили шесть единиц оборудования для диагностики, речь идет об элекардиографе, электромиографе (диагностирует заболевания неврологии). Появится и велоэргометр - тренажер для диагностики заболевания сердечно-сосудистой системы.

В ведомстве уточнили, что в медучреждения Приморья за время реализации программы поступят 356 единиц оборудования, среди них 26 тяжелых, как МРТ и КТ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03