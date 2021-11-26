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Владивосток26 ноября 2021 0:46

За минувшие сутки в Приморье 448 человек заболели COVID-19

Для края это очередной антирекорд
Руслан НОВИКОВ
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Привито лишь 63% от плана по массовой вакцинации

Привито лишь 63% от плана по массовой вакцинации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье не рост заболеваемости коронавирусом не думает тормозить. За минувшие сутки заболели еще 448 приморцев, всего за весь период пандемии региональный оперштаб зафиксировал 86 184 случая заражения.

К счастью, еще 381 человек вылечился от коронавируса. Всего выздоровело 74 519 приморцев.

Пять человек скончались, не справившись с болезнью. За весь период пандемии от ковида зафиксировали 1 384 смерти.

Продолжается кампания вакцинации: привито уже 767 863 человека. В среднем, в крае прививаются до 8-9 тысяч человек в день. При этом, как на прошлой неделе отметила глава минздрава Анастасия Худченко, план выполнен лишь на 63%.

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