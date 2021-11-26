Дорожная разметка в Приморье возле Фокино, ведущая на встречку, озадачила водителей

Фото: принтскрин, bkamen_news

В Приморье после Фокино в сторону Находки на трассе обнаружили уникальную дорожную разметку. Дело в том, что проезжая по ней, автомобиль чудом оказывается на встречной полосе. Об этом сообщили в социальных сетях.

- Ребята, будьте внимательны <...> Едешь, едешь, все нормально, бац, ты на встречке. Как-раз в лоб кому-нибудь прикурить, - отметил автор.

Как видно на кадрах, линии разметки даже не нужно пересекать, чтобы оказаться на "встречке". Это действительно очень опасный участок трассы для автомобилистов. В комментариях в соцсетях, где опубликовали видео, подчеркнули, что если ехать с обратной стороны, можно "потерять асфаль" и выехать на обочину. Некоторые приморцы отметили, что чуть не попали в аварию на этом участке дороги.

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