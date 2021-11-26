В порт Находки прибыл атомный контейнеровоз из Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба правительства Камчатки

В морской порт Находки 24 ноября атомный контейнеровоз "Севморпуть" от компании "Атомфлот" (дочернее предприятие "Росатома"). Судно прибыло из Санкт-Петербурга - и переезд занял 22 дня. Корабль доставил груз для строящейся атомной электростанции "Руппур".

- Рекомендации штаба морских операций предприятия позволили капитану судна выбрать оптимальный маршрут движения и без задержек пройти в акватории Севморпути. На некоторых участках ледовые условия приближаются к тяжелым, но технические характеристики судна и профессионализм экипажа обеспечили успешное решение задачи, - сообщил гендиректор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.

Для АЭС корабль привез 1,4 тонны груза, нужного для строительства, сообщили в пресс-службе Атомфлота.

Сам контейнеровоз, к слову, построен в Керчи, впервые "Севморпуть" спустили на воду в 1986 году. Мощность ядерной энергетической установки составляет 29 Мвт (40000 л.с.). Станция "Руппур" строится в Бангладеше, Россия поставляет для станции энергоблоки с реакторами мощностью 1200 МВт каждый.

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