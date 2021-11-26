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Владивосток26 ноября 2021 2:25

Во Владивостоке на Алеутской погиб строитель, упавший с крыши

Сейчас устанавливаются виновные
Руслан НОВИКОВ
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Накануне, 25 ноября, Следственный комитет Приморья сообщил, что возбудил уголовное дело. Причиной стала трагедия в самом центре Владивостока: погиб строитель. 53-летний мужчина упал с третьего этажа и скончался от травм - виновных устанавливает Следком.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления, трагедия произошла 4 ноября. На Алеутской потерпевший проверял работы на строительном объекте. Из-за несчастного случая мужчина упал и ударился головой. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Виновные ответят по статье части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительстве, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Назначены судебные экспертизы, изъята документация, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, действия (бездействия) которых повлекли по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе Следственного управления.

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