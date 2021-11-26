Все отморозят: героями сети стали уссурийские дети, безнадзорно гуляющие по тонкому льду

Фото: принтскрин видео, mark2_che

В Приморье неравнодушная жительница Уссурийска обратилась в Сети ко всем родителям и приложила видеозапись. После просмотра многим становится тревожно: дети бегают по только что замерзшему льду озера в городе.

- В некоторых промежутках ещё виднеется вода. Дети мало того,что катаются и бегают по льду, так они ещё и долбят этот лёд под собой <...> хотелось бы обратиться ко всем родителям, которые отпускают своих детей сейчас гулять рядом с водоёмами, - написала автор под видео.

Приморцы в комментариях начали дискуссию: но большинство поддержало мнение, что детям стоит быть аккуратнее, а родителям - серьезно задуматься над тем, чем занимается их чадо.

- Да, мне тоже в детстве было пофиг, прыгали с третьего этажа, гуляли также на льду... А сейчас страшно. Не хочется оплакивать собственного ребенка. Будьте бдительны, - пишет один из жителей в комментариях.

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