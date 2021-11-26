За год житель Приморья с экс-сотрудником ГИБДД угнали 8 машин для продажи в другом регионе

Из архива КП Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье в зале суда окажутся двое жителей. Мастера угона обвиняются в хищении восьми автомобилей, их преступники планировали продать в Хабаровском крае. Обвинительное заключение утвердил краевой зампрокурора.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, с декабря 2017 по июнь 2018 года фигуранты украли восемь иномарок - при чем с применением специального устройства, запускающего двигатели. Бывший сотрудник ГИБДД, второй соучастник, перегонял похищенные машины в места сбыта. Ущерб оценили в 3 миллиона рублей. Последним способом заработка стала инсценировка ДТП с целью получить страховую выплату - так злоумышленники могли заработать еще 100 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу. Ущерб частично возмещен в ходе предварительного расследования, в остальной части потерпевшими заявлены гражданские иски, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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