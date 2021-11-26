Детский велотрек появится в парке Минного городка во Владивостоке

Прототип реконструированного Минного города - проект ведут в два этапа Фото: Администрация Владивостока

В дальневосточной столице преображается парк Минного городка. На его территории оборудуют детский велотрек, для удобства жителей и гостей города продумана инфраструктура. Более того, на втором этапе парк украсят новые деревья и так называемый сухой фонтан. Сейчас бесхозные конструкции сносят, специалисты прокладывают сети водопровода и канализации.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Первый этап благоустройства подразумевает создание велотрека для детей, который начнется от входных ворот. С ним же появятся общественный туалет и зоны обучения, игровые площадки для детей.

- Данный участок парка был представлен как фрагмент озеленения, и в целом не был осмыслен с точки зрения паркового искусства. В рамках концепции для этого места была придумана новая функция – детский велотрек, который удовлетворит большой спрос на использование самокатов и велосипедов, - цитирует пресс-служба Феликса Машкова, архитектора и главу проектной организации «Конкрит Джангл». Эта же компания и создавала концепцию обновления парка.

Фото: Администрация Владивостока

Реконструкция будет вестись поэтапно – в течение нескольких лет. Позже в парке появятся большая сцена, сухой фонтан. В проекте второго этапа также фудкорт, подземная парковка и многое другое.

Как отметили в пресс-службе администрации Владивостока, ранее на участке подрядчик допустил несколько нарушений: парк даже «облюбовали» вандалы из-за ненадлежащей охраны. Организацию оштрафовали: теперь на участке круглосуточная охрана. Другая санкция подрядчику грозит за повреждения деревьев - за урон растительности фирма оплатит от 5 до 20 тысяч рублей. Нарушения, к слову, оперативно устранили.

- В случае повторных нарушений компания со штрафными санкциями покинет этот объект, - уточнил Артем Кайсин, замглавы Дирекции общественных пространств.

К слову, о масштабном обновлении парка Минного городка договорились еще на ВЭФ в сентябре 2021 года. Четырехстороннее соглашение подписали Минвостокразвития, администрация Владивостока, ВЭБ.РФ и «ИнфраВЭБ».

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