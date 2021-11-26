В зерне для приморских домашних птиц нашли запрещенные ГМО

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье обнаружили опасные зерносмеси для куриц и других птиц домашних и фермерских хозяйств. В продукции производителя из Алтайского края нашли ДНК рапса. Эта культура не заявлена составом корма. Более того, подозрения вызвала генно-модифицированная соя. Ее обнаружили уже при развернутом исследовании.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора Приморья, сотрудники лаборатории которого и отобрали пробы. Продукция не соответствует Единым веттребованиям.

Информация доведена до владельца - его обяжут снять с поставок небезопасные зерносмеси. Ему придется гораздо тщательнее следить за чистотой на производстве впредь.

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