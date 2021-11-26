Восемнадцатилетний парень из Артема окажется в суде за угон машины и ДТП "по пьяни"

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Молодой человек из Артема, возможно, разрушил свою судьбу одним днем. Драма развернулась на дорогах города. Патруль полиции нашел разбитую Toyota Corolla в кювете в районе 3-й Рудничной.

В салоне автомобиля сотрудники патруля ГИБДД нашли юношу. Пьяного, восемнадцатилетнего и без прав. Парень сам начал рыть себе яму: и от теста на наличие спиртного в крови отказался. Оказалось, что и машина чужая. В алкогольном кураже юноша угнал автомобиль - покататься по городу, как сам пояснил позже. Сделал он это тайком в гостях, воспользовавшись тем, что хозяева отвлеклись. Не справившись с управлением, парень съехал в кювет.

"Административку" по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ юноша получит за езду без прав и отказ от медицинского освидетельствования. Однако гораздо страшнее возбуждение уголовного дела за хищение - владелица, к слову, написала на парня заявление.

- В отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Приморец обязан явиться в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03