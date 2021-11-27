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Владивосток27 ноября 2021 1:11

Обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье на 27 ноября

За прошедшие сутки Covid-19 заразились более 450 человек
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Правительство Приморского края опубликовала свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье на субботу, 27 ноября. Согласно обновленной статистике, за прошедшие сутки в регионе опасным вирусом заразились 457 человек.

Всего за время властвования Covid-19 в Приморье заболели 86 641 человек. Побороли недуг 74 883 пациента, за сутки – 364 приморца.

Есть и печальная статистика: скончались от коронавируса в крае 1 388 человек, только за последние сутки умерли четыре приморца.

Прививку от опасного заболевания получили 775 309 жителей края.