Обновленные данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье на 27 ноября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Правительство Приморского края опубликовала свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Приморье на субботу, 27 ноября. Согласно обновленной статистике, за прошедшие сутки в регионе опасным вирусом заразились 457 человек.

Всего за время властвования Covid-19 в Приморье заболели 86 641 человек. Побороли недуг 74 883 пациента, за сутки – 364 приморца.

Есть и печальная статистика: скончались от коронавируса в крае 1 388 человек, только за последние сутки умерли четыре приморца.

Прививку от опасного заболевания получили 775 309 жителей края.