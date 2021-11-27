«Не ведитесь, берегите здоровье»: как в Приморье продают икру «из-под плаща»

Фото: instagram.com/artem.news.plus/

В социальных сетях жители Приморья поведали весь интересную историю. Пользователи соцсетей рассказали, что неизвестны продают поддельную красную икру. Более того, мошенников до сих пор никто не приструнил, а их география наоборот только расширяется. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Началось все, вроде как, с Владивостока. Сообщения о том, что здесь продают поддельную икру, стали появляться в местных пабликах в «Инстаграм». Ниже под постом люди действительно отписывались, что уже не раз сталкивались с подобными продавцами на разных улицах города.

Накануне в соцсети появилось сообщение о том, что теперь такие торгаши появились и в Вольно-Надеждинском возле одного из супермаркетов известной сети.

- Полные пакеты икры по «распродаже» - по 1000 рублей за 0,5 кг. Говорят, что вкусная и с Сахалина. А продают как в добрые 90-е – из-под плаща. Не видитесь, берегите здоровье, - гласит подпись под фото с продавцами «икры».

В комментариях люди поведали, что такие же торгаши появились и в Артеме, Уссурийске, Шкотово. Работают даже подростки. Продавцы не стесняются подходить к машинам, которые просто стоят на пит-стопах.

Между тем, жители Приморья все же обратили, что икра выглядит довольно подозрительно – шарики какие-то не такие, цвет неестественно красный и еще куча признаков того, что икра – это всего лишь имитация.

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