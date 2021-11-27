В первый день зимы во Владивостоке отключат холодную воду, но не всем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Уже на следующей неделе в некоторых районах Владивостока пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».
Известно, что отключения начнутся в среду, 1 декабря, с 09:00 часов утра. Без холодного водоснабжения останутся дома по следующим адресам:
Гайдара 1-23, 2-22;
Карла Маркса 4-16, 7-19;
Кулибина;
Лермонтова 46-48, 56а;
Лиманная;
Путятинская 1-85, 2-48;
Порт-Артурская 1-19, 2-20;
Рокоссовского.
Причина отключений – производство плановых ремонтных работ.