В первый день зимы во Владивостоке отключат холодную воду, но не всем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Уже на следующей неделе в некоторых районах Владивостока пройдут отключения холодной воды. Об этом сообщает «Примводоканал».

Известно, что отключения начнутся в среду, 1 декабря, с 09:00 часов утра. Без холодного водоснабжения останутся дома по следующим адресам:

Гайдара 1-23, 2-22;

Карла Маркса 4-16, 7-19;

Кулибина;

Лермонтова 46-48, 56а;

Лиманная;

Путятинская 1-85, 2-48;

Порт-Артурская 1-19, 2-20;

Рокоссовского.

Причина отключений – производство плановых ремонтных работ.