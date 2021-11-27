«Маленький ребенок провалился»: бдительный автомобилист рассказал, как развлекаются дети в Приморье

Фото: скриншот из видео, instagram.com/dpscontrol_125rus/

В социальных сетях появилось видеообращение одного из автомобилистов, который заснял на камеру опасные развлечения детей. Мужчина просит родителей быть бдительными и провести с ребятами беседу. Подробности – в материале «Комсомолки».

Совсем недавно в регионе столбики термометров стали чаще опускаться до минусовых значений, а это значит, что водоемы начинают покрываться льдом. Лед, к слову, очень тонкий, и провалиться под воду в этом случае дело нехитрое. Однако не все дети предупреждены об опасностях, поджидающих их на льду.

Так, в районе поселка Трудовое на озере мужчина снял на видео двух детишек, которые развлекались на едва подмерзшем озере. По его словам, один из малышей – совсем маленький ребенок, уже успел провалиться под воду, вылез и пошел весь мокрый домой. Для остальных гуляющих детей уроком это не стало.

- Гоняют. Не слушаются, лезут на озеро, очень тонкий лед. Большое горе будет, если ребенок утонет, - комментирует бдительный автомобилист.

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