За прошедшие сутки от коронавируса в Приморье скончались пятеро человек

Фото: Ксения ВЫСОТИНА.

Обновленные данные по заболеваемости Covid-19 опубликовало в субботу, 28 ноября, Правительство Приморского края. По имеющимся данным, за прошедшие сутки скончались пятеро приморцев.

Всего за время властвования пандемии в мире в нешм регионе заразились 87 096 человек. Только за последние сутки – 455 приморцев. Побороть недуг удалось 75 232 людям, за сутки выздоровели 349 жителей края.

Всего от Covid-19 в Приморье скончались 1 393 пациента, за сутки – пятеро человек.

Прививку получили уже 778 449 жителей края.

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