Во Владивостоке наказали подростков, издевающихся над бабушкой почти две недели

Фото: instagram.com/dps_vl/

В пятницу, 26 ноября, в одном из жилых многоэтажных домов во Владивостоке произошла весьма неприятная ситуация. Подростки исписали дверь квартиры нецензурными словами и закидали булыжниками. Все бы ничего, вот только за дверью находилась старенькая бабушка. Чем она насолила ребятам – пока неизвестно.

Все случилось в доме по адресу Русская, 57г. О случившемся в социальных сетях рассказали соседи пожилой женщины.

- Подростки изрисовали дверь старой бабушки, помимо этого кидали в дверь огромным булыжником, в результате помяли дверь, - делится женщина.

Соседка, услышав шум, вышла на лестничную площадку и начала ругать подростков, а те, вместо того, чтобы хотя бы испугаться, стали огрызаться со взрослой женщиной.

- Начали огрызаться и говорить "И что?! И что нам будет?! Мы свои права знаем, нам ничего не будет" и так далее, - говорится в сообщении.

Чуть позже соседка выяснила, что ребята донимают старушку уже вторую неделю, кидаются грязью прямо в окна и всячески издеваются над несчастной женщиной.

- Мы хотим обратиться к родителям этих "деток", чтобы они знали - мы соседями вызвали полицию и бабушка написала заявление, кроме этого, мы написали на сайт школы и собираемся обратиться в опеку. Родители, контролируйте своих детей, чем они занимаются и в какой компании общаются, - дополнила защитница бабушки.

Уже в воскресенье, 28 ноября, стало известно, что в отделе полиции № 5 УМВД России по Владивостоку изучают информацию, размещенную в социальных сетях. Выяснилось, что пострадавшей женщине 69 лет. В настоящее время сотрудники полиции уже опросили ее и соседей.

- Установлен круг лиц, причастных к инциденту. Родители подростков вызваны в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту будет принято решении в соответствии с законодательством Российской Федерации, - говорится в сообщении.

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