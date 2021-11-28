Пожар в жилом доме в Приморье унес жизнь молодого парня

Фото: Анна СОБОЛЬ.

Минувшей ночью в жилом доме в Приморье произошел пожар. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В результате ЧП погиб молодой человек. Подробности – в материале «Комсомолки».

Инцидент произошел в субботу, 27 ноября. В 20:34 на пульт пожарной-спасательной службы города Фокино поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что в доме по улице Ленина 11а наблюдается задымление.

Спустя восемь минут к месту происшествия уже прибыли пожарные. Специалисты установили, что в одной из квартир горели мебель и личные вещи хозяев.

Из задымленного помещения брандмейстеры эвакуировали трех человек и приступили к тушению. К 21:20 пожар был полностью потушен, общая площадь горения составила 10 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Однако, как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды», при пожаре погиб молодой человек. Его тело обнаружили уже после тушения. По предварительной информации, парень задохнулся.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться компетентным органам.

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