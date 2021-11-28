В Артеме выясняют, почему из-за мизерного долга у женщины забрали дорогостоящий бизнес

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Следственный комитет проводит проверку по факту обращения местной жительницы. Женщина сообщила, что за долг по коммунальным услугам в 17 тысяч рублей судебные приставы без ее ведома продали дело всей ее семьи – помещение, в котором располагается книжный магазин. Подробности – в материале «Комсомолки».

Обратилась жительница города Артем в следственные органы 22 ноября. По ее словам, должностные лица отдела судебных приставов УФССП России по городу Артему в отношении нее незаконно возбудили исполнительное производство, о чем она не была уведомлена, после чего имущество женщины, а именно нежилое помещение, было выставлено на торги и продано.

Теперь по факту использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы следственный комитет организовал доследственную проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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