На берег моря в Приморье выбросило дорогой и необычный деликатес

Фото: Anna Drozd.

В социальных сетях появилась необычная фотография. Изображение поражает своими красками. На снимке – икра. Вот только не та, традиционная, которую мы все привыкли употреблять в пищу. Подробности – в материале «Комсомолки».

Сообщается, что фотография была снята на берегу пляжа в поселке Зарубино. Автор фото – Анна Дрозд – делится, что это явление необычное.

- На фото – икра японского волосозуба, это небольшая рыбёшка весом около 200 грамм. Икру вынесло волной на берег в посёлке Зарубино. Тут только небольшая кучка, её там намного больше. Каждый шарик диаметром около 5 – 6 см. А вот цвет – это что-то) От цвета лосося до малины, от желтого до кислотно салатового, - гласит подпись под снимком в профиле девушки.

Фото: Anna Drozd.

По предположениям девушки, для размножения рыбешка подходит к берегам и самки прикрепляют мешочки икры к водорослям. Получилось так, что шторм или сильное волнение вынесли икру на берег.

- Я первый раз увидела такое явление. И даже местные жители говорят, что раньше такого не встречали. Хотя в этом месяце это уже не первый случай – икру также нашли и во Владивостоке на берегу бухты Щитовой. Очень походит на мармеладные детские конфеты, - умиляется девушка.

К слову, фотографии необычной икры моментально разлетелись по социальным сетям. В комментариях пользователи пишут, что это очень дорогой деликатес, который употребляют в пищу японцы. Стоимость килограмма такой икры достигает до 8 500 рублей.

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