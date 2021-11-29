Парень из Приморья по прозвищу Школьник стал чемпионом мира по армрестлингу

Александр Безъязыков стал чемпионом мира по армрестлингу. Фото: instagram.com/aleksandr_toproll

С 27 ноября по 2 декабря Бухарест принимает лучших рукоборцев мира. И среди них уже отличился молодой парень из Приморья. Александр Безъязыков из Арсеньева, известный в кругу армрестлеров за рубежом, как Skhoolboy – «Школьник», стал чемпионом мира.

- Спасибо всем, кто верил в меня и спасибо моему единственному брату Алексею за то, что всегда поддерживал меня на моем пути, - поделился впечатлениями чемпион в своих социальных сетях.

Мировая известность и прозвище Skhoolboy пришли к Александру в 2018 году, когда на ютуб-канале Armrestling tv начали появляться ролики с участием парня. Юноша просил посоревноваться с ним в борьбе на руках прохожих американцев в Нью-Йорке. Заголовок «Кто победит школьника?» сделал имя армрестлеру из России. Александр закончил школу еще в 2018 году, но прозвище осталось с ним до сих пор.

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