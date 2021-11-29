Более двух часов труп жителя Владивостока лежит на улице

Житель Владивостока выпал из окна многоэтажного здания. Фото: предоставлено «КП-Владивосток»

Во Владивостоке из окна многоэтажного дома на улице Снеговая 123 выпал человек. По словам очевидцев, падение произошло с 8 этажа здания.

В социальных сетях появилась информация о трупе возле дома Снеговая 123. Человек выпал с 8 этажа. На место выехала скорая, однако спасти жителя приморской столицы не удалось.

Неизвестно, кто и по какой причине выпал из окна. Корреспондент «КП-Владивосток» связался со следственным комитетом, однако пока никакой информации о происшествии нет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщают очевидцы, труп лежит возле дома более двух часов. Это не может не беспокоить, ведь скоро со школы будут возвращаться дети, которые могут испугаться мертвого тела.

Редакция «КП-Владивосток» будет следить за развитием событий.

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