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Владивосток29 ноября 2021 3:24

Гибель восьмилетнего мальчика в больнице проверит прокуратура Приморья

13 ноября он поступил в медучреждение с острой болью
Руслан НОВИКОВ
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Родственники погибшего ребенка винят врачей

Родственники погибшего ребенка винят врачей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокутура Приморья заявила о начале проверки по факту гибель восьмилетнего мальчика в краевой детской клинической больнице №1. Ребенок попал в медучреждение с острой болью и скончался на следующий день. Ужасающую историю опубликовали в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, следственнными органами проводится проверка. Сотрудники устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. При наличии основания будут приняты меры.

Сестра мальчика Дарья опубликовала рассказ в соцсети. Она утверждает, что врачи оставили мальчика умирать, мама кричала, чтобы сына пустили в реанимацию. Из клинической больницы Владивостока №2 ребенка увезли в краевую детскую больницу, где, по сообщению девушки, обещали сделать переливание крови, но этого не произошло. Мальчик скончался, будучи подключенным к аппарату ИВЛ.

К расследованию подключится и минздрав Приморья.

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