Приморье вошло в десятку самых развитых регионов России

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовали рейтинг самых социально-экономически развитых субъектов Российской Федерации. В топ-10 вошли Ленинградская и Челябинская области, Москва, Якутия, а также Приморский край.

Москва, ЯНАО и Тюменская область заняли первые строчки рейтинга регионов-лидеров социально-экономического развития в России. Приморье заняло 10-е, замыкающее место. Перед краем также встали ХМАО, Ленинградская область, Челябинская область, Якутия. Исследование готовили также при помощи Минфина, ФНС и Казначейства РФ, а данные за первую половину 2021 года.

Среди других регионов в списке также Сахалин - во второй десятке (12 место), и Чукотка (31 место).

К слову, по итогам 2020 года Приморья не было в двух первых десятках рейтинга.

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