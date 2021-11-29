Приморье попало в десятку регионов РФ по террористическим преступлениям

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморский край вошел в антирейтинг по количеству террористических преступлений - своеобразный "топ" составила Генпрокуратура РФ. Приморье оказалось в списке на восьмой строчке.

Всего за период с января по сентябрь 2021 года в крае зафиксировали 32 преступления террористического характера. По информации Генпрокуратуры РФ, после Приморья замыкают десятку Самарская область и Татарстан (31). Перед регионом расположился Ставропольский край с 55 инцидентами.

При этом лидером оказался Дагестан - в республике среди субъектов РФ зафиксировали 432 террористических преступления. На втором и третьем месте - Чечня и Москва (115 и 113 соответственно).

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