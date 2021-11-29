Полпред ДФО Трутнев пригласил китайцев строить дома в Приморье

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил китайским подрядчикам участвовать в застройке городов ДФО. Решение о реновации на Дальнем Востоке принял Владимир Путин на ВЭФ осенью 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Полпред президента выступил перед представителями КНР по видеосвязи в рамках встречи сопредседателей российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию ДВ и Северо-Востока Китая.

- Мы начинаем заниматься проектированием, а через полтора года приступим к строительным работам. В Китае накоплен уникальный опыт масштабного строительства. Мы тоже хотели бы предложить китайским компаниям рассмотреть возможность участия в этой большой работе, - сказал Трутнев, добавив, что Китай является основным партнером России на Дальнем Востоке (товарооборот 9,5 миллиарда долларов, за девять месяцев рост составил 17%).

Среди основных направлений сотрудничества - развитие высоких технологий, в том числе создание научных центров и био- и информационных технологий на Русском острове.

Китай выразил заинтересованность, добавили в пресс-службе, например, в создании морозостойких материалов для строительства, формировании "умных" городов.

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