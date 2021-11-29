В деле об убийстве амурского тигра в Приморье фигурирует высокопоставленный полицейский

Краснокнижного хищника застрелили в Красноармейском районе Приморья. Фото: центр "Амурский тигр"

Высокопоставленного сотрудника полиции Владивостока проверяют по уголовному делу об убийстве амурского тигра в Приморье. По информации знакомого с ситуацией источника, рассматривается версия о причастности к убийству краснокнижного хищника главы ОЭБ и ПК УМВД по Владивостоку, подполковника Ильи Корчевца.

Тело животного с огнестрельным ранением нашли в ночь на 20 ноября в лесном массиве в 30 км от села Глубинное Красноармейского района Приморского края. Неподалеку находилась группа охотников, в составе которой был и Илья Корчевец.

По одной версии охотившийся вместе со своими друзьями в данном лесном массиве подполковник случайно обнаружил труп тигра, о чем сообщил своим коллегам. Однако, по информации источника, у следователей есть подозрения, что к убийству краснокнижной кошки может быть причастен и сам полицейский.

Прояснить ситуацию помогут результаты вскрытия погибшего животного – специалисты уверены, что убившая тигра пуля до сих пор находится в его теле. Если так и окажется, то причастность или непричастность Корчевца к убийству редкого хищника установит баллистическая экспертиза.

Напомним, что амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу и находится на грани исчезновения. За незаконную добычу редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красную книгу, законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.